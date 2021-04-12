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16:36, 12 апреля 2021 года В Орле выбрали Мисс «Ассамблея народов России» Конкурс прошел накануне, 11 апреля, в культурно-досуговом центре «Металлург».





В Орле прошел конкурс красоты и национальных традиций «Мисс «Ассамблея народов России». В нем приняли участие 14 девушек – представительниц разных национальностей. Были представлены страны Армения, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Конго, Бенин, Египет, Камерун, Алжир и Россия.



Девушки продемонстрировали не только красоту, но и представили национальные традиции.



Самой младшей участнице – 12 лет, самой старшей - 23. Чтобы блистать на сцене, конкурсантки проделали большую работу - последние три месяца на репетиции ходили и в будни, и праздники. За это время стали одной большой семьей.



Орловщину на конкурсе представляла студентка, будущий режиссер Анна Машкина. Она и получила звание и корону Мисс «Ассамблея народов России».





Юлия Опанасюк



