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16:50, 12 апреля 2021 года Восторг и гордость. 60 лет назад орловцы вместе со всей страной испытали эти чувства 13 апреля 1961 года советские люди достали из своих почтовых ящиков или купили в киосках по дороге на работу газету, где все четыре полосы были посвящены одному событию, которое буквально взорвало весь мир! Человек в космосе! Наш человек - Юрий Гагарин. В архивах ГТРК «Орел» хранится экземпляр «Комсомольской правды». Газета повествует о свершившемся событии с искренним восторгом и гордостью.





«Мир рукоплещет Юрию Гагарину!», «Великая победа разума и труда!», «Капитан первого звездолета - наш, советский!». Все это заголовки первой страницы «Комсомолки». Открывало первую полосу сообщение ТАСС. В нем говорилось, что первый в мире космический корабль с человеком на борту вышел на орбиту Земли, что и старт, и полет, и приземление прошли в штатном режиме, все системы функционировали нормально. Гагарин чувствует себя хорошо. На этой же странице - обращение ЦК КПСС к народам и правительствам всех стран, в котором говорится о том, что венцом побед в освоении космоса явился триумфальный полет советского человека вокруг Земли, и что эту победу мы считаем победой всего человечества. С той же, первой полосы, с поздравлением к космонавту обращается и глава государства Никита Хрущев.





На второй странице издания - сердечные поздравления от центрального комитета КПСС, Совета министров СССР всем ученым, инженерам, техникам, коллективам и организациям, которые принимали участие в осуществлении первого космического полета. Рядом горячие слова от самых разных людей - народных артистов, рабочих, курсантов училищ, композиторов, Героев Советского Союза, таких, как например, Алексей Маресьев. Он пишет: «Майор Гагарин - представитель советской авиации. Таких Гагариных у нас много. Все они готовы в любую минуту выполнить задание советского народа». Сергей Бондарчук, Расул Гамзатов, Александр Прокофьев вносят предложение переименовать Манежную площадь в Москве в площадь Космонавтов.









Третью полосу газеты открывает заметка о том, что имя Гагарина внесено в книгу почета ЦК ВЛКСМ, и статья биохимика, создателя всемирно известной теории происхождения жизни, академика Александра Опарина - он пишет о возможностях, которые открывает этот полет, о других планетах и вероятных, более высоких формах существования живой материи, к их изучению и приближает нас освоение космоса. Рядом - поздравления из Нью-Йорка, Токио, Парижа, Дели, Лондона, Берлина.

«Мир потрясен! Гагарин - Колумб космоса!», «Грандиозно!» - под такими заголовками делятся своими чувствами люди из разных стран планеты. Например, директор национальной физической лаборатории в Индии пишет: "Я очень счастлив! Это одна из самых волнующих новостей, которые когда-либо узнавал мир!».

Четвертая полоса посвящена репортажу из дома первого космонавта. Здесь фотография его жены Валентины, сделанная в тот момент, когда ей сообщили, что дана команда на приземление. Можно только представить, какие чувства она испытывала. Есть и небольшое интервью от отца Юрия Гагарина, Алексея Ивановича, который рассказывает, что сын с детства был увлечен небом. Рядом - снимки Юрия Гагарина разных лет. Завершает эту полосу стихотворение Игоря Ринка, посвященное космонавту и заметка о том, что молодые москвичи в честь этого события постоят на целине новый совхоз имени Юрия Гагарина.





В его честь в стране еще будут названы города, улицы, бульвары и районы, хребет в Антарктиде и долинный ледник в Казахстане. И, конечно, тысячи новорожденных получили его имя. Общей статистики у нас нет, но есть орловская. В 1961 году в Орле 164 мальчика были названы Юриями. А в 1962-м - 183. Вот таким был день 13 апреля 1961 года для всего мира!





Эва Стасюлевич



