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18:21, 12 апреля 2021 года В Орле открылся центр «Моя занятость» Сотрудники центра помогут предпринимателям подобрать специалистов на вакантные должности. Сюда также могут обратиться орловцы, которые ищут работу.





Центр «Моя занятость» открылся на базе центра оказания услуг «Мой бизнес». Здесь не только будут помогать предпринимателям с подбором персонала, но и орловцам, ищущим работу.



Также на базе центра «Мой бизнес» начало функционировать региональное отделение фонда содействия инновациям. Фонд будет поддерживать молодых учёных и малые предприятия научно-технической сферы. Все они смогут получить здесь средства на реализацию своих проектов. Первый конкурс регионального представительства фонда пройдёт уже этой осенью. Приём заявок начнётся в августе. На реализацию проекта у победителей будет два года.





Антон Киселёв



