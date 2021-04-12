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18:35, 12 апреля 2021 года
В Орле подрядчика, строившего детский сад, включили в «черный список»Свои обязательство не выполнила компания «АгроСтройМонтаж».
В марте этого года управление капитального строительства Орла (УКС) расторгло в одностороннем порядке муниципальный контракт с ООО «АгроСтройМонтаж». Эта подрядная организация не справилась со строительством детского сада на ул. Планерной в рамках национального проекта «Демография».
Теперь подрядчик включен в перечень недобросовестных поставщиков. Такое решение одобрило УФАС России по Орловской области. Вдобавок организации предстоит выплатить штраф за невыполнение условий контракта в размере 855 тыс. рублей.
Такие меры ждут любую организацию, не выполняющую свои обязательства, пообещал и.о. начальника УКС Дмитрий Кузнецов.
К повторному выставлению на торги детский сад на ул. Планерной будет ориентировочно готов к маю 2021 года, сообщает сайт городской администрации.
Фото пресс-службы мэрии Орла
Орловское Информбюро