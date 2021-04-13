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8:37, 13 апреля 2021 года В Орле откроют 43 пришкольных летних лагеря За три недели в них отдохнут 1 200 детей.





Пришкольные оздоровительные лагеря начнут работу 1 июня. Детей обеспечат трехразовым питанием, включающим завтрак, обед и полдник – сообщает сайт мэрии Орла.





Артём Ежаков



