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8:59, 13 апреля 2021 года Сегодня Орел принимает финал Первенства Первой лиги по мини-футболу среди женских команд Наши футболистки – действующие обладатели трофея.





Сегодня, 13 апреля, Орел принимает финал Первенства Первой лиги по мини-футболу среди женских команд. Матчи будут идти до 18 апреля в спорткомплексе опорного вуза. Зрителей на турнир пускают, но наполняемость трибун - не более 30%. Кроме того обязательны средства индивидуальной защиты.





Анастасия Дорохова



