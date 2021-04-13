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9:22, 13 апреля 2021 года

Орловцы собираются открыть дачный сезон

В Орле с 24 апреля начнут работу дачные маршруты.


Орловцы открывают долгожданный дачный сезон. Воспользоваться дачными маршрутами жители Орла смогут с 24 апреля по 24 октября. Как сообщил замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла Вадим Ничипоров, в Орле будут действовать три дачных маршрута - №61, №65 и №20 Д. Маршрут №20 Д стартует от улицы Космонавтов идет черед остановку «Завод «Текмаш», следует через мост Дружбы на Карачевское шоссе. Конечный пункт маршрута - Карачевские дачи.

Расписание маршрутов не изменилось. Его вывесят на конечных остановочных пунктах. Работать на маршрутах будут по одному автобусу ПАЗ средней вместимости. Количество рейсов - от пяти до девяти.

Что касается стоимости проезда, то, так как эти маршруты городские, цена поездки такая же, как и на городских маршрутах. На сегодняшний день это 17 рублей при безналичном расчете, 20 - при наличном. Можно приобрести единый социальный проездной билет, а также сезонный дачный проездной.


Татьяна Тимохина
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