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7:43, 13 апреля 2021 года Областная прокуратура проведет личный прием жителей Болхова Первый заместитель регионального прокурора Алексей Тимошин рассмотрит обращения местных жителей 15 апреля с 15:00 до 18:00.





Согласно пресс-службе ведомства, мероприятие организуют в здании Болховской прокуратуры, расположенной по адресу: г. Болхов, ул. Добровольцев Урала, 2а.



Информацию, касающуюся вопросов записи на личный прием к прокурору области можно получить по телефонам:



• 8 (486-2) 40-56-49; 40-56-35 – и.о. старшего помощника прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Инна Евгеньевна Тучкова;

• 8 (486-40) 2-32-91 – прокуратура Болховского района.





Артём Ежаков



