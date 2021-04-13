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6:44, 13 апреля 2021 года Владислав Малкин организует личный прием для жителей Ливенского района Прокурор Орловской области будет принимать обращения местных жителей 19 апреля с 15:00.





Как сообщает сайт ведомства, личный прием Владислава Малкина пройдет в здании Ливенской межрайонной прокуратуры по адресы: г. Ливны, ул. Октябрьская, 7а.



Информацию, касающуюся вопросов записи на личный прием к прокурору области можно получить по телефонам:



• 8 (486-2) 40-56-49; 40-56-35 – и.о. старшего помощника прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Инна Евгеньевна Тучкова;

• 8 (486-77) 2-02-53 – Ливенская межрайонная прокуратура.





Артём Ежаков



