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Главная » Новости

6:44, 13 апреля 2021 года

Владислав Малкин организует личный прием для жителей Ливенского района

Прокурор Орловской области будет принимать обращения местных жителей 19 апреля с 15:00.


Как сообщает сайт ведомства, личный прием Владислава Малкина пройдет в здании Ливенской межрайонной прокуратуры по адресы: г. Ливны, ул. Октябрьская, 7а.

Информацию, касающуюся вопросов записи на личный прием к прокурору области можно получить по телефонам:

• 8 (486-2) 40-56-49; 40-56-35 – и.о. старшего помощника прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Инна Евгеньевна Тучкова;
• 8 (486-77) 2-02-53 – Ливенская межрайонная прокуратура.


Артём Ежаков
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