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3:46, 13 апреля 2021 года Орловские сотрудники ДПС помогли автолюбительнице с колесом Спущенная шина оказалась для девушки проблемой, с которой она не смогла бы справиться в одиночку.





Старший инспектор ДПС Андрей Колесников и инспектор Григорий Рыжкин сами предложили помощь автолюбительнице, когда увидели её автомобиль, остановившийся на обочине со спущенным колесом. Для девушки сложившаяся ситуация оказалась стрессом – она не знала, как устранить поломку, однако правоохранители оперативно исправили ситуацию.



Позднее девушка опубликовала благодарностью инспекторам. «Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ДПС, которые оказали мне неоценимую помощь в сложной ситуации, произошедшей сегодня утром по дороге на работу! Они заменили мне поврежденное колесо на машине, в результате чего я своевременно оказалась на своем рабочем месте! Спасибо… побольше бы таких людей!», – цитирует девушку пресс-служба регионального УМВД.





Артём Ежаков



