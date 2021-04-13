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3:46, 13 апреля 2021 года

Орловские сотрудники ДПС помогли автолюбительнице с колесом

Спущенная шина оказалась для девушки проблемой, с которой она не смогла бы справиться в одиночку.


Старший инспектор ДПС Андрей Колесников и инспектор Григорий Рыжкин сами предложили помощь автолюбительнице, когда увидели её автомобиль, остановившийся на обочине со спущенным колесом. Для девушки сложившаяся ситуация оказалась стрессом – она не знала, как устранить поломку, однако правоохранители оперативно исправили ситуацию.

Позднее девушка опубликовала благодарностью инспекторам. «Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ДПС, которые оказали мне неоценимую помощь в сложной ситуации, произошедшей сегодня утром по дороге на работу! Они заменили мне поврежденное колесо на машине, в результате чего я своевременно оказалась на своем рабочем месте! Спасибо… побольше бы таких людей!», – цитирует девушку пресс-служба регионального УМВД.


Артём Ежаков
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