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5:48, 13 апреля 2021 года

В Орловской области озвучили годовые планы ремонта федеральных дорог

Ожидается, что будет обновлено 70 километров трасс.


Одним из объектов дорожного ремонта в этом году станет участок автодороги Р-199 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов с 96-го по 106-й километр. Помимо основных дорожных работ, для удобства жителей посёлков Дубинкина и Сетенёво установят шесть автобусных остановок.

В сентябре будет введен в эксплуатацию тринадцатикилометровый участок дороги А-142 Тросна – Калиновка. Помимо этого, в текущем году отремонтируют 47 километров автодорог М-2 «Крым» и Р-119 Орел – Тамбов, расположенных в Орловском и Ливенском районах, а также правый мост через реку Кола на 333 километре трассы М-2 «Крым» в Мценском районе. Последний планируют открыть завершить в июле, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Харьков


Артём Ежаков
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