Главная » Новости



5:48, 13 апреля 2021 года В Орловской области озвучили годовые планы ремонта федеральных дорог Ожидается, что будет обновлено 70 километров трасс.





Одним из объектов дорожного ремонта в этом году станет участок автодороги Р-199 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов с 96-го по 106-й километр. Помимо основных дорожных работ, для удобства жителей посёлков Дубинкина и Сетенёво установят шесть автобусных остановок.



В сентябре будет введен в эксплуатацию тринадцатикилометровый участок дороги А-142 Тросна – Калиновка. Помимо этого, в текущем году отремонтируют 47 километров автодорог М-2 «Крым» и Р-119 Орел – Тамбов, расположенных в Орловском и Ливенском районах, а также правый мост через реку Кола на 333 километре трассы М-2 «Крым» в Мценском районе. Последний планируют открыть завершить в июле, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Харьков.



Фото пресс-службы ФКУ Упрдор Москва-Харьков





Артём Ежаков



