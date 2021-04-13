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9:40, 13 апреля 2021 года

Семилетняя Варвара Денисова продолжает покорять турниры по брейкингу

В активе юной орловчанки есть и награда международного турнира. Кроме того, Варвара Денисова успешно дебютировала на этапе Чемпионата России по брейкингу. Из Санкт-Петербурга девочка также привезла серебро.


В свои семь Варвара Денисова уже опытная би-герл. Так называют девушек, увлекающихся брейкингом. За это время она не раз получала награды межрегиональных турниров. В 2021-м году была взята новая высота. Впервые наша спортсменка не только приняла участие в международном онлайн-турнире, но и попала в число призеров. Видео лучших юных танцоров со всего мира собирали в Ирландии. Заявилось 50 стран и порядка 2000 участников.

Любое выступление для спортсмена – испытание. Но вживую ты видишь своих оппонентов и можешь подстроиться под них. Однако, как отмечает Варвара, для нее выходить оффлайн сложнее, тем более что музыку подбирают сами организаторы.

Окрылённая успехом на международном уровне Варвара Денисова отправилась в Санкт-Петербург, где впервые в истории орловского брейкинга выступила на этапе Чемпионата России. Опыт и поддержка тренера принесли нашей спортсменке серебряную медаль. Кроме того, Варвара Денисова сделала первый шаг в сборную. Правда, надо пока подрасти – отбор в национальную команду страны начинается с 15 лет.

Развить свой всероссийский успех Варвара Денисова сможет уже в эти выходные - 17 и 18 апреля в Москве состоится очередной этап Чемпионата России.


Анастасия Дорохова
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