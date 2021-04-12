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18:56, 12 апреля 2021 года На Орловщине высадили аллеи в честь космонавтов Аллеи появились на территории Кривцовского мемориала в Болховском районе и на улице Космонавтов в Орле.





Березовый лес вокруг Кривцовского мемориала стоит буквально на крови солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Среди этих имен - Юрий Кондратюк, один из основоположников российской космонавтики. Его разработки до сих пор используют в современной науке. Советский учёный создал ряд проектов в отрасли ракетной техники, ветроэнергетики и строительства. В начале XX века он рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне, впоследствии она была названа трассой Кондратюка.



Юрий Кондратюк погиб за 18 лет до первого полета человека в космос. Он пал в бою на Кривцовских высотах в двадцатых числах февраля 1942 года. В 2019 году местные поисковики поставили учёному памятник.



Большинство павших на этой земле не успели построить дом, родить сына и посадить дерево. Последний пункт из обязательного мужского списка выполнило молодое поколение. Сегодня активисты «Молодежки ОНФ» и движения «Волонтеры Победы» высадили еловые и туевые аллеи.



Молодые саженцы лип теперь будут украшать и бульвар Космонавтов в Орле. Там, в память о тех, кто покорил космос, появилась аллея. Деревья высадили ученики близлежащей школы, студенты, активисты ОНФ и волонтеры Победы. Свое дерево посадил и губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Аллея - не только дань памяти и уважения космонавтам. Она станет напоминанием о подвиге и мужестве тех, кто после Великой Отечественной войны увидел звезды вблизи. Их трое - Константин Феоктистов, Георгий Береговой и Георгий Добровольский.





Юлия Сабельникова



