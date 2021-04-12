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21:00, 12 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- На Орловщине высадили аллеи в честь космонавтов. Санженцы появились на Кривцовском мемориале в Болховском районе и на улице Космонавтов в Орле.



- Восторг и гордость. 60 лет назад орловцы вместе со всей страной испытали эти чувства. Поводом стал полет человека в космос.



- Спорткомплекс в детском лагере «Ветерок» приняли незавершенным. Объект проинспектировал прокурор области Владислав Малкин.



- В Орле открылся центр «Моя занятость и региональное отделение фонда содействия инновациям.



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