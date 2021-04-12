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20:52, 12 апреля 2021 года

Губернатор Клычков призвал орловцев не поджигать сухую траву

Глава региона рассказал о последствиях пала растительности в регионе.


«Поджигают люди траву вокруг своих домов, приводит это к очень плохим последствиям. В Урицком районе сгорел насос, поселок остался без воды. К сожалению, начинают гореть дома, могут погибнуть люди. И когда за сутки происходит несколько сотен пожаров – это страшно. У меня убедительная просьба – не допускайте подобного! Видите огонь – сообщайте в полицию и спасателям, чтобы обезопасить людей», – заявил губернатор во время прямого эфира в социальных сетях.

Напомним, что в минувшие выходные пал растительности мог стать причиной уничтожения как минимум 5 строений. Только за вчерашний день трава горела несколько сотен раз.

Спасатели также призывают граждан не заниматься палом мусора и травы. В случае обнаружения небольшого возгорания, с учетом собственных возможностей можно попытаться самостоятельно погасить очаг пламени. В случае непосредственной угрозы людям, животным и строениям, следует сообщить в службы спасения по номерам: 01, 101 или 112.


Артём Ежаков
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