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21:11, 12 апреля 2021 года Клычков опроверг наличие бизнеса у своей жены Глава региона прокомментировал недавнее обращение руководителя регионального комитета за гражданские права Василия Паскару к прокурору Орловской области Владиславу Малкину.





В тексте обращения Паскару указано, что глава региона, возможно, не задекларировал бизнес, который ведет супруга губернатора – Клычкова В. О. В заявлении Паскару называет её учредителем ООО «Региональные продажи», а также ООО «Феникс». Однако жену главы региона зовут Валерией Валерьевной, что было озвучено сегодня самим Клычковым.

«Пусть будет проверка, я только рад этому. Но, со своей стороны, я свою семью буду защищать и тоже обращусь в правоохранительные органы. У моей жены и у меня никогда не было бизнеса, мы им не занимались», – заявил сегодня губернатор.





Артём Ежаков



