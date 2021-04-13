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21:13, 12 апреля 2021 года Клычков об инциденте в сквере Комсомольцев: «Очень обидно, когда то, что делаешь, просто ломают» Губернатор Орловской области прокомментировал видеоролик с участием юноши, который ломает баскетбольное кольцо и там же испражняется.





Видео появилось сегодня во множестве городских сообществ. Пользователей возмутило увиденное – одной из самых «нейтральных» реакций было заставить юношу починить сломанное кольцо и убрать площадку.



Сегодня глава региона во время прямого эфира в социальных сетях заявил следующее: «Вот что с ним делать? Сказать "Они же дети"? Очень обидно, когда то, что делаешь – просто ломают. Применим законом установленный порядок – ничего личного».





Артём Ежаков



