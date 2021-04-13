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9:14, 13 апреля 2021 года Формат проведения выпускных вечеров в орловских школах выберут 15 апреля Об этом во время вчерашнего прямого эфира в социальных сетях заявил глава региона Андрей Клычков.





В четверг, 15 апреля, региональный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции будет решать вопрос о формате проведения выпускных вечеров в школах Орловской области. Также губернатор подчеркнул, что глобального снятия противоэпидемиологических ограничений в ближайшее время не предвидится.

«Вряд ли у нас будет колоссальное снятие ограничений, в том числе и на майские праздники – мы видим, что и авиасообщения отменяются, и идет замедление темпов снижения распространения коронавируса, поэтому, скорее всего, мы будем вынуждены и "Бессмертный полк" дистанционно проводить, и прочие наши мероприятия. Хотя мы все их запланировали и готовы реализовывать. Все будет зависеть от обстановки», – заявил губернатор.





Артём Ежаков



