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9:33, 13 апреля 2021 года В вакцинации от COVID-19 приняли участие свыше 77 тыс. орловцев 31 528 жителей региона завершили курс уколов «Спутника V», 45 800 человек получили первый компонент препарата. Для записи доступно 10 711 свободных слотов для записи на прививку.





Данные о ходе прививочной кампании озвучил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях. Он заявил, что так или иначе в вакцинации поучаствовали 77 328 человек. Глава региона подчеркнул, что никаких перебоев в поставках «Спутника V» на Орловщину нет, и вчера регион получил ещё 3 тысячи доз отечественного препарата.



Записаться на процедуру можно через портал Госуслуг, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU», телефон «122» и регистратуры поликлиник – как лично, так и по телефону. Всего в области открыто 28 прививочных кабинетов в 35 медицинских учреждениях. Что касается вакцинации иностранцев, то во время вчерашнего прямого эфира в социальных сетях губернатор Клычков заявил, что Минздрав ответил на обращение главы региона – к сожалению, организовать вакцинацию не резидентов РФ на территории Орловской области не представляется возможным.



Также глава региона заявил, что для госпитализации с коронавирусом доступны 284 койки из 1 311 развернутых мест.



Отдельно Клычков остановился на статистике детской заболеваемости. Согласно его информации, в больницах от COVID-19 лечатся 4 ребенка, 36 выздоравливают в домашних условиях.



На карантин в данный момент закрыто 3 класса в 3 школах, а также 3 группы в 3 детских садах – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



