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10:22, 13 апреля 2021 года

В Орле осудят предполагаемого виновника ДТП с множественными жертвами

Авария, произошедшая 20 ноября 2020 года на 16 километре автодороги «Орел – Ефремов», унесла жизни четырех человек, в том числе и 8-летней девочки.


Смертельное столкновение произошло в районе 18:00. Следствием установлено, что нетрезвый водитель «Опель Инсигния» на скорости не менее 120 км/ч, нарушив ряд ПДД, выехал на встречную полосу для обгона попутного транспорта и лоб в лоб столкнулся с «Рено Логан».

В ДТП погибли водитель и три пассажирки «Рено Логан». 11-летняя девочка, сидевшая в салоне французской иномарки, была госпитализирована в тяжелом состоянии. Предполагаемый виновник аварии не пострадал.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, расследование уголовного дела завершено. Вместе с обвинительным заключением материалы производства переданы в суд для рассмотрения по существу.

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Артём Ежаков
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