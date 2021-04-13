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10:43, 13 апреля 2021 года Накануне добровольцы помогли ликвидировать два возгорания в Орловской области В первом случае волонтерская дружина справилась сама, во втором случае неравнодушные граждане действовали в связке с пожарными.





Оба пожара произошли 12 апреля. В районе 19:00 в деревне Солнцево загорелась «Ауди-100». На место выехала добровольная пожарная команда «Подзавалово», которая и погасила пламя. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.



Примерно в это же время, но уже в деревне Нижнее Алябьево, вспыхнул жилой дом, который в итоге выгорел изнутри. Пожарным содействовали добровольцы, и благодаря работе огнеборцев удалось спасти соседний жилой дом и хозяйственные постройки с живностью.



Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, за прошедшие сутки Орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 164 раза, из них 123 выезда пришлись на ликвидацию возгораний, большая часть из которых – горение мусора и сухой травы, ещё 41 спасатели выезжали на различные происшествия и помощь населению.



Фото ГУ МЧС по Орловской области









Артём Ежаков



