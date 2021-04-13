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Главная » Новости

11:06, 13 апреля 2021 года

Знаменские аграрии увеличат посевы

В этом году их площадь вырастет на 900 гектаров и составит 29,5 тыс. га.


Почти вся посевная территория в Знаменском районе будет отдана под зерновые – 23,9 тыс. га. Озимые зерновые будут расти на 11 тыс. га, еще 4,2 тыс. га отданы под масличные культуры.

Местным аграриям еще предстоит подготовить по сев 28,9 тыс. га и подкормить почти 11 тыс. га различных культур, по большей части – озимых зерновых.

Техника здесь уже готова к работе, для нее поставлено 85% ГСМ. Удобрения закуплены в полном объеме – сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков
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