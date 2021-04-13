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11:11, 13 апреля 2021 года Орловщина принимает участие в командно-штабных учениях Учения стартовали сегодня, 13 апреля.





Орловщина принимает участие в командно-штабных учениях, легенда которых - крупный пожар и наводнение. За время проведения учений проверят, насколько эффективно взаимодействуют все системы чрезвычайных ведомств и аварийных служб, еще раз протестируют технику. Отрабатываются действия по ликвидации наводнения, а также тушение лесного пожара с угрозой возгорания в населенном пункте. Стоит отметить, что сейчас эта проблема - особенно актуальна. В регионе объявлен пожароопасный период.



Фото ГУ МЧС по Орловской области





Мария Семак



