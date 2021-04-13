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11:37, 13 апреля 2021 года Четверо орловцев стали жертвами коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 57 случаев коронавирусной инфекции (всего – 33 210).



На лечении – 2 008 человек. Накануне выписано 78 орловцев (всего – 30 679). Пандемию не пережили 523 жителя региона (+4 летальных исхода).



Суточное распространение коронавируса по районам Орловской области:

Орел – 18; Дмитровский и Новосильский районы – по 7; Краснозоренский – 4 и Верховский – по 4; Колпнянский район и Ливны – по 3; Кромской, Покровский и Новодеревеньковский – по 2; Урицкий, Сосковский, Свердловский, Ливенский и Залегощенский – по 1.



Суточная заболеваемость в России – 8 173 (всего – 4 657 883), число выздоровевших – 9 611 (всего – 4 281 776). Общее число летальных исходов – 103 601 (+ 338 случаев за сутки). На лечении – 272 506 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф и регионального оперативного штаба













Артём Ежаков



