Главная » Новости



12:00, 13 апреля 2021 года Трое орловских ученых получат полумиллионные гранты Полученные деньги будут направлены на реализацию их проектов.





Финансирование предусмотрено в рамках программы «УМНИК – 2020». В Орловской области её победителями стали следующие орловцы и их проекты:



• Дарья Чекмарева: «Разработка программно-аппаратного комплекса прогнозирования эпилептических приступов»;

• Виктор Лисицкий: «Разработка краниального ортеза с адаптивным регулированием интенсивности терапевтического воздействия»;

• Михаил Апанайкин: «Разработка технологии крахмальной капсулы».



Каждый из них получит по 500 тысяч рублей для реализации своего проекта.



«УМНИК» проводится в регионе уже не в первый раз. Его цель – поддержка молодых ученых, чьи конкурсные идеи должны обладать научной новизной, конкурентоспособностью и перспективой коммерциализации – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



