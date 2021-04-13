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Главная » Новости

12:00, 13 апреля 2021 года

Трое орловских ученых получат полумиллионные гранты

Полученные деньги будут направлены на реализацию их проектов.


Финансирование предусмотрено в рамках программы «УМНИК – 2020». В Орловской области её победителями стали следующие орловцы и их проекты:

• Дарья Чекмарева: «Разработка программно-аппаратного комплекса прогнозирования эпилептических приступов»;
• Виктор Лисицкий: «Разработка краниального ортеза с адаптивным регулированием интенсивности терапевтического воздействия»;
• Михаил Апанайкин: «Разработка технологии крахмальной капсулы».

Каждый из них получит по 500 тысяч рублей для реализации своего проекта.

«УМНИК» проводится в регионе уже не в первый раз. Его цель – поддержка молодых ученых, чьи конкурсные идеи должны обладать научной новизной, конкурентоспособностью и перспективой коммерциализации – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
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