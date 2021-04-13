Орловские хирурги пришили мужчине отрезанную болгаркой кисть

Реплантацию ампутированной конечности в Орловской области провели впервые. Операция длилась десять часов.

Алексей Батраков в один день стал и неудачником, и везунчиком. Сначала произошел несчастный случай, и он отрезал себе кисть руки. Это произошло, когда Алексей пилил дрова болгаркой. К счастью, он вовремя – благодаря скорой помощи - попал в областную больницу и на операционный стол к талантливым хирургам, которые взялись за сложнейшую операцию и спасли руку.

Самое важное, что необходимо выполнить на первом этапе, это сшить сосуды артерий и вен. Их диаметр около 2 миллиметров. И сшить надо так, чтобы кровоток по ним был полностью восстановлен. Решение взяться за столь сложную задачу принял сосудистый хирург Мурад Борлаков. Он дежурил в тот вечер. Коллеги его поддержали. Операция длилась почти всю ночь.

Мурад Борлаков, врач - сосудистый хирург Орловской областной клинической больницы: «Восстановили кровоток с помощью временных шунтов, взяли трубочки пластиковые и восстановили кровоток по артериям и венам, как только кисть начала кровоснабжаться, хотя она не была пришита, уже можно было с ней не спеша работать - выделять все остальные структуры, собирать конечность, собирать костные отломки и после этого сшивать все сосуды. Общим счетом все заняло около 10 часов».

Все десять часов за операционным столом ассистировал Дмитрий Митрохин. Говорит, что этот опыт запомнит надолго.

Дмитрий Митрохин, врач - сосудистый хирург Орловской областной клинической больницы: «Впечатления непередаваемые, это что-то новое, что позволяет происходить дальнейшему развитию как профессионала, так и человека в целом. Новые вершины, их надо покорять и ставить для себя новые задачи».

Реплантацию ампутированной конечности в Орловской области провели впервые. Заведующий сосудистым отделением Роман Терещенко теперь считает, что его хирурги могут всё.

Роман Терещенко, заведующий отделением сосудистой хирургии Орловской областной клинической больницы: «Были приложены достаточно героические усилия, операция всю ночь длилась, и это действительно событие не только для отделения, но и для Орловской области в целом. Мы к этому достаточно долго шли, чтобы у нас появились некие умения работать с мелкими сосудами».

Что касается Алексея Батракова, для него завершился только первый этап борьбы за руку. Восстановлен кровоток. Далее в федеральном центре проведут серию операций на сухожилиях для восстановления подвижности кисти. Прогноз благоприятный.

Такая ситуация может случиться с каждым, и хирурги Орловской областной больницы доказали, что могут с ней справиться. Только им нужно помочь. Если вдруг с вами случилось нечто подобное, нужно непременно с помощью медиков остановить кровь и как можно быстрее обратиться за помощью к хирургам.