Бульвар Космонавтов в Орле может стать местом притяжения

Все зависит от жителей.

12 апреля, в День космонавтики, на бульваре Космонавтов высадили более 30 саженцев лип. В акции приняли участие активисты ОНФ и волонтеры Победы.

Эта аллея - дань уважения и безграничной благодарности тем, кто спустя всего 16 лет после войны совершил невозможное - покорил космос. Освоить пространство вокруг себя под силу и горожанам. Бульвар Космонавтов в Орле благоустроили в 2019 году - появилось дорожное полотно, урны и лавочки. На этом - всё. Продолжить благоустройство территории можно при активной позиции жителей района.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сейчас идет голосование по реконструкции общественных мест уже на 2022 год. И если жители пожелают, безусловно, мы сможем запланировать и реализовывать любую идею, но повторюсь - нам нужно все это решать совместно с жителями».

Места для «космических» воплощений на бульваре Космонавтов достаточно. Осталось сделать первый шаг и заявить о желании к переменам.