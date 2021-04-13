Губернатор Клычков наградил пятерых руководителей орловских промышленных предприятий

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12:30, 13 апреля 2021 года
Губернатор Клычков наградил пятерых руководителей орловских промышленных предприятийБлагодарственные письма за благотворительную деятельность были вручены сегодня в здании областного правительства.
В список награжденных попали:
• Анатолий Дворядкин, директор АО «ГМС Ливгидромаш»;
• Георгий Золотарев, председатель Совета директоров ПАО «Орелтекмаш»;
• Николай Кобылкин, генеральный директор АО «Промприбор»;
• Сергей Кутнев, генеральный директор ООО «Кабельный завод «Эксперт-Кабель»;
• Вячеслав Меньшов, генеральный директор АО «Протон».
Отметил губернатор и профессиональную деятельность промышленных предприятий Орловщины в условиях пандемии.
Фото пресс-службы областного правительства
«Несмотря на все трудности, связанные с работой в условиях анти-ковидных ограничений, промышленность региона достойно сработала в прошлом году. Индекс производства составил 105,3% к предыдущему году. Среди 18 регионов ЦФО Орловская область по этому показателю занимает 5-е место. Объем отгруженной продукции составил почти 149 миллиардов рублей, это более 107% по сравнению с предшествующим годом», – цитирует губернатора пресс-служба областного правительства
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Артём Ежаков