День открытых дверей в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС

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12:40, 13 апреля 2021 года
День открытых дверей в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС17 апреля Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС приглашает учащихся 8-11 классов и выпускников учреждений профессионального образования на День открытых дверей!
Не упустите шанс посетить институт и получить возможность стать частью большой команды Президентской академии.
День открытых дверей — это возможность для поступающих и их родителей:
• встретиться с руководством института, Банковского колледжа, представителями факультетов и приемной комиссии института;
• познакомиться с образовательными программами, реализуемыми в институте;
• узнать об условиях приема на образовательные программы высшего образования — программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также специальности среднего профессионального образования в 2021 году;
• поучаствовать в мастер-классах;
• получить ответы на все интересующие вопросы.
День открытых дверей будет не только информативным, но и поможет будущим абитуриентам сделать первый шаг в своей профессиональной карьере.
Орловское Информбюро