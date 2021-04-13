День открытых дверей в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС

17 апреля Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС приглашает учащихся 8-11 классов и выпускников учреждений профессионального образования на День открытых дверей!

Не упустите шанс посетить институт и получить возможность стать частью большой команды Президентской академии.



День открытых дверей — это возможность для поступающих и их родителей:



• встретиться с руководством института, Банковского колледжа, представителями факультетов и приемной комиссии института;

• познакомиться с образовательными программами, реализуемыми в институте;

• узнать об условиях приема на образовательные программы высшего образования — программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также специальности среднего профессионального образования в 2021 году;

• поучаствовать в мастер-классах;

• получить ответы на все интересующие вопросы.



День открытых дверей будет не только информативным, но и поможет будущим абитуриентам сделать первый шаг в своей профессиональной карьере.