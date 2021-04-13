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13:01, 13 апреля 2021 года

Орловские поисковики передали в Пензенскую область останки солдата, найденные во время Вахты памяти-2020

Командир разведроты погиб на мценской земле.


Сегодня утром в Спасском-Лутовиново Мценского района прошла церемония передачи останков бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны, активистам поискового отряда «Батальон». 
 
Останки солдата были найдены во время Вахты памяти весной 2020 года. По записке, найденной в медальоне, удалось идентифицировать погибшего. Это Анатолий Анатольевич Силантьев, 1910 года рождения, командир разведроты. 

 
Останки будут переданы родственникам, проживающим в Пензенской области. Там, в городе Кузнецк, Анатолий Силантьев будет похоронен со всеми полагающимися почестями.



Татьяна Тимохина
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