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14:28, 13 апреля 2021 года В Орле отремонтировали вход в детскую поликлинику №2 За 8 миллионов рублей здесь обновили ступеньки, козырек и пандус, а также починили вестибюль здания, включающий регистратуру, гардероб, двери, окна и инженерные коммуникации. Помимо этого, сюда закупили новую мебель и мониторы.





руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.



«Маленьких посетителей и их родителей ждут обновленные вход, регистратура, навигация, а также места для ожидания с ярким дизайном», – заявил чиновник в своем

О завершении работ над входной группой в детской поликлинике №2 г. Орла сообщил сегодня«Маленьких посетителей и их родителей ждут обновленные вход, регистратура, навигация, а также места для ожидания с ярким дизайном», – заявил чиновник в своем Instagram Ремонт проводился в рамках национального проекта «Здравоохранение». Помимо детской поликлиники №2, аналогичный ремонт проведен в детской поликлинике №3 г. Орла, детской поликлинике Мценской ЦРБ, а также детской поликлинике Городской больницы им. С. П. Боткина.

«Самое главное, чтобы преобразования понравились детям и родителям, а посещение поликлиники стало комфортным, было бы важным психологическим фактором, дополняющим процесс лечения», – цитирует губернатора сайт областного правительства.





Орловское Информбюро



