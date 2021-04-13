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15:44, 13 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Подростки за рулем. В Орле произошло первое ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.



- Ночь - на спасение. Орловским медикам удалось вернуть к жизни полностью отрезанную кисть руки. Эта операция войдет в медицинскую летопись региона.



- В Северном районе Орла в День космонавтики высадили липовую аллею.



- Плюс 57 новых случаев ковид-заражения за сутки. Ситуация остается сложной.



- На территории Орловской области начались масштабные учения.



- В Орле открыли центр «Моя занятость».



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