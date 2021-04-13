В центре Орла дорогу не поделили мотоцикл и автомобиль

|
|
|Главная » Новости
14:54, 13 апреля 2021 года
В центре Орла дорогу не поделили мотоцикл и автомобильКак выяснили инспекторы ГИБДД, мотоциклом управлял несовершеннолетний водитель.
По предварительным данным, серьезных травм мотоциклист, к счастью, не получил. А вот транспортные средства получили механические повреждения.
В Орловской области проводится оперативно-профилактическая операция «Мотоцикл». Ее целью является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных транспортных средств, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения, совершаемых водителями мототранспорта.
Всеволод Трифонов