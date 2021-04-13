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14:54, 13 апреля 2021 года В центре Орла дорогу не поделили мотоцикл и автомобиль Как выяснили инспекторы ГИБДД, мотоциклом управлял несовершеннолетний водитель.





По предварительным данным, серьезных травм мотоциклист, к счастью, не получил. А вот транспортные средства получили механические повреждения.



В Орловской области проводится оперативно-профилактическая операция «Мотоцикл». Ее целью является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесных транспортных средств, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения, совершаемых водителями мототранспорта.





Всеволод Трифонов



