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Главная » Новости

15:04, 13 апреля 2021 года

Орловский СК проверит обстоятельства принятого незавершенного строительства в лагере «Ветерок»

Напомним, что накануне объект с инспекцией посетил областной прокурор Владислав Малкин.


На месте выяснилось, что работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса в детском лагере «Ветерок» завершены подрядчиком ООО «Регион Спорт Строй» примерно на 90%, однако в декабре минувшего года представители «Орелгосзаказчика» подписали акты приемки работ, которые фактически не были завершены. Сам объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

Как сообщила сегодня пресс-служба областного Следственного управления, по результатам выявленного нарушения была инициирована доследственная проверка, в ходе которой будут рассмотрены действия или бездействие соответствующих должностных лиц, а также дана процессуальная оценка.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области


Артём Ежаков
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