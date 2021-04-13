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15:04, 13 апреля 2021 года Орловский СК проверит обстоятельства принятого незавершенного строительства в лагере «Ветерок» Напомним, что накануне объект с инспекцией посетил областной прокурор Владислав Малкин.





На месте выяснилось, что работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса в детском лагере «Ветерок» завершены подрядчиком ООО «Регион Спорт Строй» примерно на 90%, однако в декабре минувшего года представители «Орелгосзаказчика» подписали акты приемки работ, которые фактически не были завершены. Сам объект до сих пор не введен в эксплуатацию.



Как сообщила сегодня пресс-служба областного Следственного управления, по результатам выявленного нарушения была инициирована доследственная проверка, в ходе которой будут рассмотрены действия или бездействие соответствующих должностных лиц, а также дана процессуальная оценка.



Фото: СУ СК РФ по Орловской области





Артём Ежаков



