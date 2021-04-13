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15:46, 13 апреля 2021 года В Орле появится свыше 1,5 тыс. фандоматов и контейнеров для раздельного сбора мусора Эту инфраструктуру для сортировки бытовых отходов планируется создать до конца года.





Проект по раздельному сбору ТБО начался в областной столице во втором полугодии минувшего года. За это время на территории Советского района разместили 70 контейнеров для утилизации вторсырья. В них выбросили 65,6 тонн отходов, не более 5% из этого числа пришлось на «неподходящий» для этих урн мусор.



К концу текущего года число таких контейнеров планируют увеличить до 1000 – 1100 штук. Кроме этого, в 2020 году в Орле появятся специальные автоматы, собирающие вторсырье – фандоматы. Планируется, что 250 фандоматов будут собирать алюминий и пластик, а другие 250 – принимать стеклянный мусор. В качестве стимула для пользования фандоматами предлагается начисление специальных баллов для покупки чего-либо. Пока что этот вопрос находится на стадии обсуждения, сообщает сайт мэрии Орла.



Тем временем, городская администрация просит не выкидывать растительные и крупногабаритные отходы в традиционные мусорные контейнеры, а оставлять их рядом с площадками.





Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



