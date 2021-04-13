Главная » Новости



15:57, 13 апреля 2021 года В Орле оборудовали остановку на ул. Кузнецова Павильон расположился напротив дома №11.





Остановка с заездным карманом и крышей была сооружена за счет двух перевозчиков – ИП Москаленко и ИП Кривов. Её обустройство начали после изменения движения в районе ул. Силикатной и массовых обращений жителей – сообщает сайт мэрии Орла.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



