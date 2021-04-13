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Главная » Новости

17:32, 13 апреля 2021 года

В 2021 году из аварийного жилья расселят 780 орловцев

Это целевой показатель, озвученный на сегодняшнем заседании комитета областного совета по строительству и ЖКХ.


В территориальном эквиваленте годовой план по ускоренному расселению аварийного жилого фонда 14,4 тыс. м². На начало этого месяца расселено 7,5 тыс. м². Финансирование составит чуть больше 185,5 миллиона рублей.

Одновременно с расселением, в регионе продолжается реализация федерального проекта «Жилье». Его годовой план – ввод в эксплуатацию 300 тыс. м² новых жилых помещений – на начало апреля было готово чуть больше 50 тыс. м².

Что касается «Формирования современной городской среды», то в этом году планируется облагородить более 140 дворовых и 40 общественных территорий. На эти цели направят немногим более 737 миллионов рублей – сообщает сайт облсовета.


Артём Ежаков
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