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17:46, 13 апреля 2021 года Леонид Музалевский зарегистрировался в «ВКонтакте» и Instagram Председатель Орловского областного совета народных депутатов создал личные страницы в социальных сетях после сегодняшней встречи с орловскими блогерами.





В общении Музалевскому поможет стикер, подаренный председателю облсовета специалистом по их созданию Даниилом Бредихиным. В данный момент депутат создал аккаунты в «ВКонтакте» и Instagram









Артём Ежаков



