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17:55, 13 апреля 2021 года Сегодня выбрали лучшего ученика Орловской области Им стал Даниил Ушаков из ливенской гимназии.





Конкурс «Ученик года» проводится в девятый раз. Темой этого года стала «Наука и технологии». Из-за пандемии он проходил в смешанном формате - заочном и очном. Самым сложным, как признаются ребята, стала открытая дискуссия. Нужно было ответить на вопросы модератора и обосновать их. Оценивало полноту и верность мыслей строгое жюри.



Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Те ребята, кому интересно принимать участие в развитие региона, кому интересно предлагать проекты, направленные на развитие Орловской области, могут стать членом ассоциации талантливой молодежи Орловщины».





Анна Вайсергисер



