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Главная » Новости

18:13, 13 апреля 2021 года

Орловскому сироте выдали ветхое жилье, купленное по завышенной цене

Орловским СК была инициирована доследственная проверка. Свою проверку по этому делу проведет и региональная прокуратура.


По предварительным данным следствия, в 2015 году администрация Орловского района приобрела по завышенной цене однокомнатную квартиру и предоставила её сироте. Молодой человек долгое время не въезжал туда, поскольку вместе со своим опекуном проживал на значительном расстоянии от неё. За долгое время квартира пришла в негодность из-за протекающей крыши, теперь её нужен капремонт – сообщает сайт регионального Следкома.

Свою проверку инициировала и прокуратура. Ведомство изучит действия или бездействие сотрудников, ответственных за контроль состояния квартиры. Также прокуратура проверит обстоятельства закупки этого жилья.


Артём Ежаков
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