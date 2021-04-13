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19:06, 13 апреля 2021 года

Сегодня Леонид Музалевский встретился с орловскими блогерами

Общение в «реале» оказалось полезным всем.


Сегодня спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский встретился с орловскими блогерами. Они рассказали, почему и как начали развивать свои аккаунты в соцсетях. Зачастую они раздают советы своим подписчикам, но есть вопросы, на которые они сами бы хотели получить ответы. В частности, речь шла о регулировании поведения в социальных сетях. Что делать с агрессивными комментаторами? Как правильно направить аудиторию, особенно если подписчики – дети? У большинства присутствующих на встрече блогеров охват посетителей больше 6000 в сутки, и, согласно закону, их приравнивают к СМИ.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Сегодня крайне необходимо определить их статус. Необходимо определенное государственное регулирование, потому что та информация, которая идет через интернет, должна носить открытый, правдивый характер».

Отчасти блогеры с этим согласились, но опасаются, как бы регулирование их деятельности не превратилось в цензуру. Но то, что необходимо не допустить в регионе распространения жестокого контента и травли, понимают все стороны.

Интернет-пространство прочно вошло в нашу жизнь, и там, так же, как и в реале, необходимы правила поведения. Руководитель Школы блогеров Анна Боека выступила с предложением ввести в школах, в качестве внеурочного занятия, дополнительный предмет - этику поведения в социальных сетях.

Кстати, у Школы юных блогеров свой подход к изложению информации. Они соединяют современный блогинг и классическую журналистику - делают контент, который смотрели бы сами. А для освещения проблем на более высоком уровне их пригласили на следующую сессию облсовета.
Кстати, сам спикер облсовета Леонид Музалевский решил приобщиться к виртуальной жизни - он зарегистрировался в «ВКонтакте» и Instagram. По этому случаю ему преподнесли в подарок стикер-аватар для аккаунтов.


Всеволод Трифонов
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