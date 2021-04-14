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9:19, 14 апреля 2021 года В Ливнах благоустраивают аллею Героев Работы стартовали неделю назад.





Работы по благоустройству аллеи Героев на площади Победы в Ливнах стартовали неделю назад - в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».



В качестве объекта для реконструкции эта общественная территория была выбрана по результатам рейтингового голосования. На работы выделено чуть более полутора миллионов рублей. Как сообщает ТК «Принт-ТВ», старое асфальтовое покрытие демонтируют и уложат плитку, проведут работы по озеленению. Завершить работы строители должны до начала августа, но, возможно, что на финишную прямую подрядчик выйдет уже в июне.





Орловское Информбюро



