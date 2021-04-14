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8:15, 14 апреля 2021 года «Добру – быть» Сегодня в Орле стартует благотворительный фестиваль.





Сегодня в Орле стартует благотворительный фестиваль «Добру – быть». Его цель - поддержать волонтерские организации нашего города. По сути это череда презентаций, и начнется она сегодня со встречи добровольцев в библиотеке им. Пушкина.



Это уже четвертый фестиваль благотворительности, и до конца месяца участников ждет насыщенная программа. Сегодня же стартует конкурс рисунков «Добрая страна глазами детей». Завтра – «День доброго кино». 18 апреля в Орле высадят Аллею добра. В течение всей акции в городе пройдут «Уроки доброты» - волонтеры познакомят горожан со своими проектами. И это лишь часть добрых дел. Завершится фестиваль 30 числа гала-концертом «От сердца к сердцу».





Мария Семак



