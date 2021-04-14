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7:16, 14 апреля 2021 года Орловские росгвардейцы задержали трех буйных посетителей баров и ресторанов Инциденты произошли в течение трех дней, с 10 по 12 апреля в заведениях общепита на улицах Васильевской и Поселковой, а также Кромском шоссе.





Все три случая выезда с последующими задержаниями пришлись на ночные вызовы «тревожных кнопок». На местах оказывалось, что проблемные посетители из хулиганских побуждений провоцировали конфликты и пытались подраться с посетителями и персоналом развлекательных заведений.



Росгвардейцы задержали мужчин 1983, 1970 и 1989 годов рождения. Всех нарушителей общественного порядка передали полицейским, сообщает пресс-служба областной Росгвардии.





Артём Ежаков



