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6:18, 14 апреля 2021 года Орловца подозревают в хранении значительного объема марихуаны В ходе отработки оперативной информации правоохранители обнаружили в надворной постройке 46-летнего жителя деревни Соколаевка 6,5 граммов растительного наркотика.





Как заявил силовикам сам подозреваемый, он нашел наркосодержащее растение в близлежащей лесополосе, сорвал его и изготовил для личного употребления. Помимо наркотика, полицейские обнаружили и изъяли курительное устройство – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



