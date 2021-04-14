Главная » Новости



5:19, 14 апреля 2021 года В Орле демонтируют 6 гаражей на ул. 2-й Курской До 19 апреля собственники незаконно установленных металлических сооружений в районе дома №54 могут самостоятельно убрать строения.





В случае невыполнения просьбы администрации, гаражи в присутствии полиции снесет подрядчик. Затем конструкция будет передана на тридцатидневное хранение на «Спецавтобазу», откуда ее сможет забрать владелец – сообщает мэрия Орла.





Артём Ежаков



