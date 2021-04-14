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4:21, 14 апреля 2021 года В орловских «скорых» появится кнопка вызова Росгвардии Оборудование «неотложек» системами тревоги является пилотным ведомственным проектом управления.





На данный момент соглашение об оборудовании карет скорой помощи «тревожными кнопками» достигнуто между региональной Росгвардией и станцией СМП. В случае получения сигнала от медицинского автомобиля правоохранители обязаны максимально быстро прибыть на место. Каждая карета «скорой» после нажатия кнопки будет автоматически передавать координаты в диспетчерский центр по каналам связи, сообщает пресс-служба областной Росгвардии.





Артём Ежаков



