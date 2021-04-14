Главная » Новости



7:42, 14 апреля 2021 года С января по апрель многодетным орловцам выплатили 85 миллионов рублей Всего в регионе социальные льготы перечисляются 6 878 семьям с тремя и более детьми.





Из 85 миллионов рублей, выплаченных многодетным орловцам, значительная часть – свыше 12,3 миллиона – пришлась на материнский капитал. За первый квартал нынешнего года эту льготу в размере 134 444 рублей получили 92 орловские многодетные семьи.



Помимо маткапитала семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на единовременное пособие, выплату на ребенка к началу учебного года, компенсацию расходов по оплате ЖКХ, ежемесячную доплату к пенсии матери и т.д.



Кроме того многодетные семьи, в которых все новорожденные появились на свет после 1 января 2019 года, могут воспользоваться госпрограммой по полному или частичному списанию ипотеки на сумму до 450 тысяч рублей – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



