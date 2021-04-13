Главная » Новости



21:20, 13 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловские поисковики передали в Пензенскую область останки солдата, найденные во время Вахты памяти-2020. Командир разведроты погиб на мценской земле.



- Из виртуального пространства - на реальную встречу. Сегодня орловские блогеры общались с председателем облсовета.



- Шаг в развитии орловской медицины. Впервые медики пришили и оживили отрезанную кисть.



- В Орле продолжается реконструкция парка Победы.



- Стало известно имя Ученика года Орловской области.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



