Главная » Новости



9:25, 14 апреля 2021 года «Приора» отправила пожилую орловчанку на больничную койку ДТП произошло накануне утром, около 8:00.





Инцидент случился на регулируемом перекрестке в районе дома № 100 по улице Васильевской. Поворачивая налево с улицы Колхозной, 22-летняя автолюбительница на «Ладе Приоре» сбила 82-летнюю женщину. В результате аварии пенсионерке потребовалась госпитализация в областную клиническую больницу.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.



Фото пресс-службы УГИБДД по Орловской области





Артём Ежаков



